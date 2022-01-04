Eskişehir'de bıçaklı kavganın izini süren polis, iki cinayeti aydınlattı - Haberler
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Eskişehir'de bıçaklı kavganın izini süren polis, iki cinayeti aydınlattı

Eskişehir'de bıçaklı kavganın izini süren polis, iki cinayeti aydınlattı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de 5 ay arayla bıçakla işlenen iki cinayetin şüphelileri, polisin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 5 ay arayla bıçakla işlenen iki cinayetin şüphelileri, polisin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda yılbaşı gecesi iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan Göktuğ Tamer K. (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bırakılan zanlılara ait bisikletten yola çıkarak bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, kavganın şüphelileri Görkem D. (23) ile Benan B'nin (54), bisikletle Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde hareket halinde olduklarını belirledi.

Bölgedeki cadde ve sokaklarda güvenlik önlemi alan polis, iki şüpheliyi farklı adreslere düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Aynı bölgede toprağa gömmüşler

Görkem D. ile Benan B'nin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, geçen yıl ağustos ayında 61 yaşında kaybolan Mehmet Yerebakan'ın da söz konusu kişilerce bıçakla öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğünü tespit etti.

Yılbaşı gecesi cinayet işlenen bölgede, Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda yapılan aramalarda, bıçakla öldürülen Yerebakan'ın cesedi bulundu.

Gömüldüğü yerden çıkarılan ceset, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili bir şüphelinin arandığı öğrenildi.

Eskişehir'de bıçaklı kavganın izini süren polis, iki cinayeti aydınlattı

Eskişehir'de bıçaklı kavganın izini süren polis, iki cinayeti aydınlattı

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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