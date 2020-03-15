Eskişehir'de 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Y.C.O, Y.E.C. ile A.S.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA