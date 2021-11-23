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Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri başarıya doymuyor

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Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri başarıya doymuyor

Son olarak Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları'nda yarışan sporcular, toplamda 20 madalya kazandı.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Ankara'da 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalara Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü 12 sporcusu ile katıldı. 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları'na katılan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri Ecrin Duru Emir, Kuzey Azar, Toprak Bursoy, Anıl Yılmaz, Burak Gürsoy, Eflin Ergür, Eray Sevim, Eylül Asya Demir, Hasan Kayra Yenigün, Refik Özdemir, Zeliha Güneş ve Zeynep Öztürk yarışları başarı ile tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.

Ankara'da gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları sonrasında sporcular, madalyaları ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ziyaret ettiler.

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