Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te kuvvetli sağanak bekleniyor

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 4 ilde kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği duyuruldu.

Söz konusu illerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahminine de yer verilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ