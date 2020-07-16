ESKİŞEHİR '15 Temmuz şehitleri' Eskişehir'de anıldı
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ESKİŞEHİR '15 Temmuz şehitleri' Eskişehir'de anıldı

'15 Temmuz şehitleri' Eskişehir'de anıldıESKİŞEHİR'de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi.

16.07.2020 00:03 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:11

'15 Temmuz şehitleri' Eskişehir'de anıldı

ESKİŞEHİR'de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılanlar darbe girişiminde şehit olanları anarken, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 'Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi milletimizin cesareti ve onurlu direnişi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir' dedi.

Eskişehir Valiliği, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Vilayet Meydanı'nda anma töreni düzenledi. Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız eşi Dilek Didem Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, MHP milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Emniyet Müdür Engin Dinç, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Müftüsü Bekir Gerek ile ellerinde Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 4'ncü yıldönümü olduğunu hatırlatan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, darbe girişiminin milletin cesareti ve onurlu direnişi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini söyledi. 15 Temmuz destansı direnişinin, Türk Milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, aşmasının somut bir ifadesi olduğunu belirten Vali Ayyıldız, 'Verilen mücadeleyle milli iradenin, varoluşun temel dinamiği tüm dünyaya gösterilmiştir. Tüfeğin, topun, tankın, helikopterin, uçağın karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilerek verilen bu mesaj, aziz milletimizi bölgesinde ve tüm İslam aleminde bir kez daha umut kapısı yapmıştır. Büyük Türk Milletince o gece yazılan kahramanlık destanı aziz milletimizin saygınlığına ve büyüklüğüne yaraşır biçimde olmuştur. Bu yönüyle de şan ve şeref dolu tarihimize altın bir sayfa olarak eklenmiştir. Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar bilmelidir ki, ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz şekilde özgürlüğümüzün kıymetini daha çok bilecek, ezanlarımızı susturmayacak, bayrağımızı indirtmeyeceğiz, vatanımızı koruma ve devletimize sahip çıkma noktasında daha da kararlı olacağız. Çünkü günün birlik günü olduğunun, Hacı Bektaşi Veli'nin deyimiyle 'Bir olma, iri olma, diri olma' günü olduğunun bilincindeyiz? dedi.

Konuşmaların ardından anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi, meydandaki büyük ekrandan programa katılanlara izlettirildi.

ESKİŞEHİR '15 Temmuz şehitleri' Eskişehir'de anıldı

Kaynak: DHA

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