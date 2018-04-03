Eski Yüksek Yargı Üyeleri Hakim Karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi sanık Süleyman Kul, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Kul ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, eski HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile örgüt toplantılarına "sohbetçi" olarak katılan sivil imam Nesip Yılmaz tanık olarak dinlendi.

Okur, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, diğer tanıklar salonda hazır bulundu.

İbrahim Okur, sanığın 2010'da oluşturulan yeni HSYK'daki FETÖ'ye mensup üyelerce Yargıtay üyesi seçilmesinin istendiğini, sanığı şahsen tanımadığını, örgüt üyeliği konusunda somut bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Birol Erdem de sanığın isminin 2011'deki Yargıtay üyeliği seçiminde FETÖ üyelerince gündeme getirildiğini anlattı. Yargıtayda FETÖ mensubu olmayan üyeleri bir araya getirdikleri toplantılara sanığı çağırmadıklarını belirten Erdem, bu nedenlerle sanığın yapıdan olduğu kanaatinin kendisinde oluştuğunu bildirdi.

Mustafa Kemal Özçelik ise sanıkla Yargıtay üyeliği döneminde aynı lojmanda oturduğunu, herhangi bir sohbette bir araya gelmediğini, FETÖ mensubu zannettiği kişiler arasında sanığın ismini saydığını belirtti.

Sivil imam Nesip Yılmaz ise örgütün 17/25 Aralık sürecinden sonra moral, motivasyon için düzenlediği sohbet toplantılarına emniyet, yargı ve askeriyeden örgüt mensuplarının katıldığını, bu kişiler arasında sanığın da bulunduğunu kaydetti.

Ağustos 2014'ten yıl sonuna kadar yapılan toplantıların 4 ya da 5'in de sanığı gördüğünü söyleyen Yılmaz, "17/25 Aralık akabinde yapılan seçimlerden sonra örgüt çok yara almıştı. Bu nedenle mensupların moral, motivasyonunu yükseltmek için toplantılar düzenlendi. Bu toplantılarda ben de sohbet hocasıydım." dedi.

Sanık Süleyman Kul ise Nesip Yılmaz'ı tanımadığını, ilk defa gördüğünü savunarak, "Beni nasıl teşhis etmiş, gözlerime bakarak tekrar söylesin." diye konuştu.

Yılmaz ise "O dönemde toplantılardan hatırladığım ve gördüğüm şahıs bu. Sima olarak hatırlıyorum." karşılığını verdi.

Sanık Kul, aleyhine ifadeleri kabul etmedi. ByLock tespit tutanaklarını da reddeden Kul, buna ilişkin delilin usule uygun elde edilmediğini, bu nedenle yasal delil sayılamayacağını öne sürerek, tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 26 Temmuz'a bırakılmasına karar verdi.