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Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi

Eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari konumdayken 5 yıl sonra yakalanan Kenan Karabeyeser'in Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari konumdayken 5 yıl sonra yakalanan Kenan Karabeyeser'in Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'ndaki duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklar Meran, Saylak ve Karabeyeser ile bulundukları cezaevinden video konferans bağlantısı kuruldu, sanık Demirezici ile müştekiler ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Duruşmaya başkanlık eden Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, hakkındaki yakalama kararından yaklaşık 5 yıl sonra yakalanan Karabeyeser'in kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunma yapıp yapmayacağını sordu. Savunma yapacağını belirten Karabeyeser, görev süresi boyunca yargısal takdir hakkını kullandığını belirtti.

Görevi kötüye kullanma suçunun şartlarının oluşmadığını iddia eden Karabeyeser, Kurtoğlu davasında verdikleri onama kararının daha sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozulduğunu anımsatarak, verilen kararın "etkisiz bir karar" olduğunu söyledi.

Karabeyeser, "Kimsenin tesiri etkisi altında kalmaksızın, kimseden talimat almaksızın, hukuka ve vicdani kanaatime göre oy kullandım. Herhangi bir örgüt adına karar vermedim, suçlamaları kabul etmiyorum. Takdir mahkemenindir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, bir önceki duruşmada alınan ara karar gereği Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına yazılan müzekkerelere cevap verildiği açıklandı. Raportörler tarafından okunan cevap yazılarına göre, hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunan personele terfi sırasında Yüksek Askeri Şura üyeleri tarafından düşük değerlendirme notu verilebileceği ve bu nedenle terfilerinin gecikmiş olabileceği yönünde cevap geldiği açıklandı.

Dava dosyasına gelen belgelere ve diğer hususlara ilişkin sanıklar ve hazır olan müştekilerin dinlenilmesinin ardından ara kararlar açıklandı.

Mahkeme heyetince, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi kararlaştırıldı.

Davanın görülmesine 25 Kasım'da devam edilecek.

Hüseyin Kurtoğlu davası

Silivri Cezaevi'nde bulunan bir tutukluya babasının ölümü üzerine verilen izni kullandırmadıkları gerekçesiyle o dönem Kurmay Albay olan Hüseyin Kurtoğlu ile görevi sırasında birlikte çalıştığı 5 personel hakkında 2011'de dava açılmıştı.

Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan sanıkları mahkum etmiş, sanıkların o dönem üyesi oldukları Yargıtay 14. Ceza Dairesi de kararı onamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde Hüseyin Kurtoğlu davası, FETÖ'nün kumpas davaları arasında gösterilmişti.

Fezlekelerde, FETÖ mensuplarının, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı döneminde MİT tırlarını durduran ve 2019'da "FETÖ üyeliği"nden mahkum olan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için Kurtoğlu'nun terfisine engel olmak istedikleri, bu nedenle Kurtoğlu hakkında suç uydurdukları ve mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları kaydedilmişti.

Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi

Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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