Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko korona virüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko korona virüse yakalandı

29.09.2020 22:52 | Son Güncelleme: 29.09.2020 22:56
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko korona virüse yakalandı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'da yeni tip korona virüs tespit edildi. Sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı açıklamada seyahatlerine ara vermek zorunda olduğu için üzgün olduğunu belirten Poroşenko, "Bugünden itibaren evde tedavi görüyorum. Tüm Ukraynalıları kendilerine dikkat etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki Poroşenko, 2014-2019 yılları arasında Ukrayna'da Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Emrah Esra Erol Halil Sezai Özlem Yıldız
Spor Babel Falcao Sörloth Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko korona virüse yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 22:56:21. #1.14#
title