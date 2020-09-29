Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko korona virüse yakalandı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'da yeni tip korona virüs tespit edildi. Sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı açıklamada seyahatlerine ara vermek zorunda olduğu için üzgün olduğunu belirten Poroşenko, "Bugünden itibaren evde tedavi görüyorum. Tüm Ukraynalıları kendilerine dikkat etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki Poroşenko, 2014-2019 yılları arasında Ukrayna'da Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı