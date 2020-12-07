Son dakika haberleri... Eski Turizm Bakanı Gürpınar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 18,19 ve 20. dönem hükümetlerinde Kırklareli Milletvekili, 50 ve 52. dönem hükümetlerinde ise Turizm Bakanı görevlerinde bulunan İrfan Gürpınar, korona virüs salgını sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 18,19 ve 20. dönem hükümetlerinde Kırklareli Milletvekili, 50 ve 52. dönem hükümetlerinde ise Turizm Bakanı görevlerinde bulunan İrfan Gürpınar, korona virüs salgını sebebiyle hayatını kaybetti.

1987-1999 yıllarında Kırklareli Milletvekili ve Turizm Bakanı olarak görev yapan İrfan Gürpınar, korona virüs sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Gürpınar, korona virüse yenik düşerek, hayatını kaybetti.

Gürpınar'ın cenazesinin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karamanlıoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı