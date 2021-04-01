Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum
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Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum

Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Güncel
Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ayrıldığı sevgilisinin darbettiğini iddia eden Beyza Yurttaş (24), tanınmaz hale gelen yüzü ve vücudunun kan, yara bere içindeki fotoğrafını paylaşıp, "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ayrıldığı sevgilisinin darbettiğini iddia eden Beyza Yurttaş (24), tanınmaz hale gelen yüzü ve vücudunun kan, yara bere içindeki fotoğrafını paylaşıp, "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu. Beyza Yurttaş'ı darbeden eski sevgili ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde oturan Beyza Yurttaş'ın eski sevgilisi B.Y., 2 gün önce genç kadını otomobiline bindirip, darbetti. Bayılana kadar dövülen Beyza Yurttaş, daha sonra eski sevgilisi tarafından evinin önüne bırakıldı. Kendine gelen Yurttaş, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma olayın ardından B.Y.'yi gözaltına aldı. Karakolda ifade veren B.Y. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beyza Yurttaş'ın dövüldükten sonra tanınmaz hale geldiğini gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Genç kadının yüzü gözü şiş ve kan içindeki fotoğrafları sosyal medyada bir anda yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterdi.'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Beyza Yurttaş, tanınmaz hale gelen yüzü ve vücudunun kan içindeki fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından, "Ölmek istemiyorum, bana yardım edin" diye paylaştı. 


Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum
Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum
Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum
Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum
Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum
Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum
Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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