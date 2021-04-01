Eski sevgilisi tarafından darp edilen genç kızın "Ölmek istemiyorum" paylaşımı
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Eski sevgilisi tarafından darp edilen genç kızın "Ölmek istemiyorum" paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eski sevgilisi tarafından darp edilen genç kızın 'Ölmek istemiyorum' paylaşımı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gün önce eski sevgilisi tarafından darp edildiğini iddia eden 24 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Ölmek istemiyorum" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gün önce eski sevgilisi tarafından darp edildiğini iddia eden 24 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Ölmek istemiyorum" dedi.

İddiaya göre, Avsallar Mahallesi'nde 2 gün önce meydana gelen olayda B.Y., otomobilinde eski sevgilisi Beyza Y.'yi (24) darp etti. Aracın içerisinde bayılana kadar darp edildiğini ve öldüğü sanılarak evinin önüne bırakıldığını öne süren Beyza Y., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen B.Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer yandan Beyza Y., darp sonrası çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. Genç kız sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Ölmek istemiyorum, bana yardım edin" dedi. - ANTALYA

Eski sevgilisi tarafından darp edilen genç kızın 'Ölmek istemiyorum' paylaşımı
Eski sevgilisi tarafından darp edilen genç kızın 'Ölmek istemiyorum' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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