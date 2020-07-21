Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuya ilişkin bilinmeyenleri anlattı Cemal Metin Avcı'nın vahşice katlettiği Pınar Gültekin'in sınıf arkadaşları olaya dair ilk kez konuştu. Genç kızın arkadaşları, "Pınar birçok kez ayrılmak istemişti, çünkü Cemal Metin Avcı'dan şiddet gördüğünü söylüyordu. Evli bir erkekle olmanın sıkıntısını yaşıyordu. Ama Cemal peşini bırakmamıştı. Sık sık rahatsız ediyordu" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den 5 gündür haber alınamıyordu. Bugün ise genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesine bağlı ormanlık alanda varilin içinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf etti. Cani, genç kızı öldürdükten sonra yakmaya çalıştığını, varile koyup üzerine beton döktüğünü kabul etti. Olayın ardından bir açıklama da genç kızın arkadaşından geldi.

"EVLİ BİR ERKEKLE OLMANIN SIKINTISINI YAŞIYORDU"

Sözcü'nün haberine göre; konuya ilişkin ilk kez konuşan Pınar Gültekin'in sınıf arkadaşları, "Pınar birçok kez ayrılmak istemişti, çünkü Cemal Metin Avcı'dan şiddet gördüğünü söylüyordu. Evli bir erkekle olmanın sıkıntısını yaşıyordu. İyi bir kişi ile olmak ve üniversiteden sonra evlenmek istiyordu. Son olarak "Aradığım arkadaşımı buldum, çok mutluyum" diyordu. Gerçekten mutluydu. Ama Cemal Metin Avcı peşini bırakmamıştı. Sık sık rahatsız ediyor, Pınar'ı bunaltıyordu. Pınar ona son kez inanmakla hayatının hatasını yaptı" ifadelerini kullandı.