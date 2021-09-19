Eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için belediyede tören düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için belediyede tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için belediyede tören düzenlendi

83 yaşında hayatını kaybeden eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için Rize Belediyesi önünde tören düzenlendi.

83 yaşında hayatını kaybeden eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için Rize Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Rize'de 1996-2004 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Hızır Hop, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 83 yaşında hayatını kaybeden eski başkan için Rize Belediyesi Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Törene Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, vali yardımcıları, eski Milletvekili Ahmet Kabil, eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. - RİZE

Eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için belediyede tören düzenlendi

Eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için belediyede tören düzenlendi

Eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için belediyede tören düzenlendi

Eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için belediyede tören düzenlendi

Eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için belediyede tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Bensu Soral Burak Yamantürk
Spor Şenol Güneş Mesut Özil Muslera Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için belediyede tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:12:18. #1.11#