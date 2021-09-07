Eski PlayStation başkanı, Sony'nin neden bu kadar çok devam oyunu yaptığını açıkladı

Daha önce Sony'de CEO ve COO olarak görev yapan Shawn Layden, artan oyun geliştirme maliyetlerinin, stüdyoları yeni oyunlar yerine devam serilerine odaklanmaya teşvik ettiğini belirtti.

Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios'un eski Başkanı Shawn Layden, Sony dahil birçok oyun şirketinin, yeni bir oyun tasarlamasının yerine, devam oyunları, yeniden yapımlar gibi şeylere odaklanmasının nedenini ele aldı.

Son yıllarda, Activision PlayStation gibi birçok şirket, yeni bir oyun geliştirmek yerine genellikle devam oyunlarına ve yeniden yapımları ele alıyor. Layden bu durumu oyun geliştirmenin sürekli artan maliyetini bağlıyor.

MALİYET YENİ NESİL PLATFORMLARDA İKİ KATINA ÇIKIYOR

Shawn Layden, Bloomberg ile yaptığı bir röportajda, oyun geliştirmenin artan maliyetlerine dikkat çekti. Layden'e göre, oyun geliştirmenin maliyeti yeni nesil platformlarda iki katına çıkıyor. PS4 oyunlarının yapım maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu dile getiren Layden, PS5 oyunlarınında ise maliyetin 200 milyon dolar olduğunu belirtiyor.

Shawn Layden, sözlerine ek olarak oyun stüdyolarının bu tutumuna hak verdiğini şu ifadelerle dile getiriyor: "Maliyet eğrisinin yükselmesini engellenemezse, yapılabilecek tek şey riskten kurtulmaya çalışmaktır."

SONY, YENİ BİR OYUN İÇİN 200 MİLYON DOLAR HARCAMAYA İSTEKLİ DEĞİL

Stüdyolar hala yeni oyunlar geliştiriyor olsa da, insanların zaten bildiği ve satın almaya ilgi gösterdiği devam oyunlarına güvenmek çok daha kolay. Bu oyunları üretmek için gereken zaman ve para göz önüne alındığında, Sony'nin bir el bombası gibi gördüğü yeni oyun için 200 milyon dolar harcamaya istekli olması pek mümkün değil.