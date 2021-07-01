Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli gizli Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara takıldı
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Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli gizli Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara takıldı

Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli gizli Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara takıldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Başkanlığı'ndaki CHP'lilerin, eski partilileri Muharrem İnce'yi çekinerek izlediği anlar, İnce'nin ekibinin kameralarına takıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 milletvekili ile birlikte istifa eden CHP'nin eski Genel Başkan Adayı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 17 Mayıs'ta kurduğu Memleket Partisi'nin il başkanlıklarını açmaya devam ediyor.

AÇILIŞLARA GELENLERE SESLENİYOR

İnce, bugün Denizli ve Aydın'da partisinin il ve ilçe başkanlıkları açılışlarına katıldı. İnce, gittiği illerde vatandaşlarla bir araya gelmesinin yanı sıra açılışlara gelenlere de sesleniyor.

AYDIN'DA PARTİ BİNASI AÇTI

İnce, son olarak gittiği Aydın'da parti binasının açılışına katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren İnce'nin açıklamaları sırasında çekilen video görüntüsüne yansıyan CHP'liler dikkat çekti.

Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli gizli Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara takıldı

GİZLİ GİZLİ İZLEDİLER

Muharrem İnce'nin geldiğini duyan CHP'liler, balkona çıkarak, eski partililerinin konuşmasını dinlemeye başladı. Bu sırada İnce'nin sosyal medya ekibi de CHP'lilerin, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi dinlediği anları saniye saniye görüntüledi.

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Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli gizli Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara takıldı - Haberler
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