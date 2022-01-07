Eski Ordu Milletvekili Sanioğlu memleketi Ordu'da toprağa verildi - Haberler
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Eski Ordu Milletvekili Sanioğlu memleketi Ordu'da toprağa verildi

Eski Ordu Milletvekili Sanioğlu memleketi Ordu'da toprağa verildi
AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Eski ANAP Ordu Milletvekili Yılmaz Sanioğlu'nun (80) cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

ÜNYE, ORDU (AA) - Eski ANAP Ordu Milletvekili Yılmaz Sanioğlu'nun (80) cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Sanioğlu'nun cenazesi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanenin morgundan alınarak, Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi.

Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önüne helallik alınan Sanioğlu'nun cenazesi, ardından Büyük Cami'ye götürüldü.

Sanioğlu'nun cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Ataköy Zembek Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Sanioğlu'nun yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanvekili Adem Atik, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ünye'de 1942 yılında doğan Sanioğlu, 18. Dönem'de Ordu Milletvekili olarak görev aldı. Ünyespor Kulübü Başkanlığı da yapan Sanioğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Eski Ordu Milletvekili Sanioğlu memleketi Ordu'da toprağa verildi

Eski Ordu Milletvekili Sanioğlu memleketi Ordu'da toprağa verildi

Eski Ordu Milletvekili Sanioğlu memleketi Ordu'da toprağa verildi

Eski Ordu Milletvekili Sanioğlu memleketi Ordu'da toprağa verildi

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AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri

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