Eski Niğde Milletvekili Toprağa Verildi
Eski Niğde Milletvekili toprağa verildiNİĞDE - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden 23. Dönem AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel, Niğde merkeze bağlı Hacıabdullah Kasabası'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Eski Niğde Milletvekili toprağa verildi
NİĞDE - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden 23. Dönem AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel, Niğde merkeze bağlı Hacıabdullah Kasabası'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan törenin ardından cenazesi Niğde'ye getirilen İsmail Göksel, İkindi namazı sonrası Hacıabdullah Kasabası'nda son yolculuğuna uğurlandı.
İsmail Göksel'in Hacıabdullah kasabasında düzenlenen cenaze namazına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Ahmet Altun, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, İlçe ve belde Belediye Başkanları, Muhtarlar, vatandaşlar katıldı. Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar kıldırdığı cenaze namazı sonrası İsmail Göksel toprağa verildi.