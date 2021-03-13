Eski milletvekili kalbine yenik düştü
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Eski milletvekili kalbine yenik düştü

13.03.2021 20:24 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:30
Eski milletvekili kalbine yenik düştü

Manisa'nın eski milletvekillerinden İsmail Bozdağ (61) evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Manisa'nın eski milletvekillerinden İsmail Bozdağ (61) evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

TBMM 21. Dönem DSP'den Manisa Milletvekili seçilen İsmail Bozdağ, bugün saat 17.30 sıralarında Toygar Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Ailesinin 112 servisine haber vermesi üzerine özel bir hastaneye kaldırılan İsmail Bozdağ kurtarılamadı. Özel Sarıkız Hastanesi Acil Hekimi Dr. Bora Oflas, "Hastamız bize geldiğinde yaşamsal fonksiyonlarını kaybetmişti. Kalp masajı ve ilaçlı uygulamalarıyla hayata döndürme çalışmaları olumlu sonuç vermedi. Hastamızı kaybettik" dedi.

2 çocuk babası İsmail Bozdağ'ın cenazesi yarın saat 11.00'de ikamet ettiği mahalle mezarlığında toprağa verilecek. - MANİSA

Eski milletvekili kalbine yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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