Dengir Mir Mehmet Fırat'ın hayatını kaybettiği hastaneden açıklama

Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ersel Düzgün, "Akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle hastanemizde tedavi gören deneyimli ve saygın siyasetçi Dengin Mir Mehmet Fırat, 12 Temmuz saat 01.44'te Bayındır Söğütözü Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir" açıklamasında bulundu.

Düzgün, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle 2017 ve 2019 yıllarında hastanelerinin Beyin Cerrahisi Bölümü'nde ameliyat olduğunu ancak hastalığının ilerlemesine bağlı olarak tekrardan tedaviye başlandığını söyledi.Fırat'ın dün gece saatlerinde hayatını kaybettiğini aktaran Düzgün, şöyle konuştu: "Akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle 2017 ve 2019 yıllarında hastanemizin Beyin Cerrahisi Bölümü'nde ameliyat olan ve sonrasında hastalığının ilerlemesine bağlı olarak hastanemizde tedavi gören deneyimli ve saygın siyasetçi Dengin Mir Mehmet Fırat, 12 Temmuz saat 01.44'te Bayındır Söğütözü Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir. Merhumun ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı dileriz"Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geldiği hastanede Fırat'ın ailesine taziyelerini iletti.

DENGİR MİR MEHMET FIRAT KİMDİR?

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943 tarihinde Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1967 yılında bitirdi. 2 yıl yaptığı askerlik sonrası ise 1971 yılında Mersin Barosu'na kayıt olarak avukatlık yapmaya başladı.

Aynı zamanda Mesin'in Adanalıoğlu Kasabası'ndaki arazilerinde narenciye üretip ticaretini yaptı. MENAS Kooperatifi'nde görev alarak, narenciye üreticisinin mallarının pazarlanmasında Türkiye çapında başarı sağladı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.

SİYASETE GİRİŞ

1973 yılında Adalet Partisi Adıyaman Milletvekili adayı oldu. 1977-1980 yılları arasında Adalet Partisi Adıyaman, Kahta İlçesi, İlçe Ba 1983 yılında Doğruyol Partisi'nin Adıyaman'da kuruluşunu sağladı. Doğruyol Partisi Merkez Karar Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Aynı Partinin 1995 yılında Adıyaman Milletvekili Adayı oldu.

1999 yılında Fazilet Partisi'nden Adıyaman Milletvekili olarak seçildi. Ve Partinin Genel İdare Kurul Üyeliği'nde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Plan Bütçe Komisyonları'nda da görev yaptı.

2002'DE AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra, Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunda aktif olarak çalıştı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK partiden Mersin Milletvekili seçildi. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde de Adana Milletvekili olarak seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisinin Kurucular Kurulu Üyesi oldu. Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Kasım 2008'de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ile birlikte hem MYK hem de MKYK'daki görevlerinden istifa etti. 28 Temmuz 2014 tarihinde de AK Parti üyeliğinden istifa etti.

SON DURAĞI HDP OLDU

Fırat, 2015 genel seçimlerinde HDP'den 25'inci dönem Mersin milletvekili seçildi.

TBMM'nin 21'inci döneminde Meclis Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan Fırat, 21 ve 22'inci dönemde de Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Fırat, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA