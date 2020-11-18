Eski MHP'li vekilden Alaattin Çakıcı göndermesi: Hiç kimsenin bir parti genel başkanına hakaret etme hakkı yoktur

MHP'den ihraç edildikten sonra bağımsız milletvekili statüsüne düşen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt,Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerini değerlendirdi. Enginyurt "CHP Genel Başkanı'nı sevmeyebilirsiniz, fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti genel başkanına ağır hakaret etme hakkı yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi ve "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında işaret ettiği Alaattin Çakıcı CHP liderine mektup yazarak, "Akıllı ol! Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın" deyip tehdit içerikli ifadelere yer verdi. Bu sözleri sert dille eleştiren CHP'liler, bugün Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

"HİÇ KİMSENİN BİR PARTİ GENEL BAŞKANINA AĞIR HAKARET ETME HAKKI YOKTUR"

Öte yandan Çakıcı'ya bir eleştiri de eski MHP'li milletvekilinden geldi. MHP'den ihraç edildikten sonra bağımsız statüsüne düşen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "CHP Genel Başkanı'nı sevmeyebilirsiniz, fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti genel başkanına ağır hakaret etme hakkı yoktur" dedi.

"KARŞI ÇIKMAZSAK, ÖNÜNE GELEN PARTİ LİDERLERİNE HAKARET EDER"

Enginyurt açıklamalarının devamında, "Eğer buna karşı çıkmazsak, yarın önüne gelen parti liderlerine hakaret eder. Fikri olan söylesin, kötü söz kimseye yakışmaz" ifadelerine yer verdi.