Eski MHP'li vekilden Alaattin Çakıcı göndermesi: Hiç kimsenin bir parti genel başkanına hakaret etme hakkı yoktur
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski MHP'li vekilden Alaattin Çakıcı göndermesi: Hiç kimsenin bir parti genel başkanına hakaret etme hakkı yoktur

18.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:31
Eski MHP'li vekilden Alaattin Çakıcı göndermesi: Hiç kimsenin bir parti genel başkanına hakaret etme hakkı yoktur

MHP'den ihraç edildikten sonra bağımsız milletvekili statüsüne düşen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt,Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerini değerlendirdi. Enginyurt "CHP Genel Başkanı'nı sevmeyebilirsiniz, fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti genel başkanına ağır hakaret etme hakkı yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi ve "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında işaret ettiği Alaattin Çakıcı CHP liderine mektup yazarak, "Akıllı ol! Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın" deyip tehdit içerikli ifadelere yer verdi. Bu sözleri sert dille eleştiren CHP'liler, bugün Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

"HİÇ KİMSENİN BİR PARTİ GENEL BAŞKANINA AĞIR HAKARET ETME HAKKI YOKTUR"

Öte yandan Çakıcı'ya bir eleştiri de eski MHP'li milletvekilinden geldi. MHP'den ihraç edildikten sonra bağımsız statüsüne düşen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "CHP Genel Başkanı'nı sevmeyebilirsiniz, fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti genel başkanına ağır hakaret etme hakkı yoktur" dedi.

Eski MHP'li vekilden Alaattin Çakıcı göndermesi: Hiç kimsenin bir parti genel başkanına hakaret etme hakkı yoktur

"KARŞI ÇIKMAZSAK, ÖNÜNE GELEN PARTİ LİDERLERİNE HAKARET EDER"

Enginyurt açıklamalarının devamında, "Eğer buna karşı çıkmazsak, yarın önüne gelen parti liderlerine hakaret eder. Fikri olan söylesin, kötü söz kimseye yakışmaz" ifadelerine yer verdi.

Eski MHP'li vekilden Alaattin Çakıcı göndermesi: Hiç kimsenin bir parti genel başkanına hakaret etme hakkı yoktur

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Çok sık eleştiriyor CHP'yi, ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için" demiş ve "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin" diye sormuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında, CHP liderine "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın" gibi tehdit içerikli ifadelerle seslenmişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Nikol Paşinyan Berat Albayrak Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan İrem Derici Fatih Artman İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Lewis Hamilton Mustafa Cengiz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski MHP'li vekilden Alaattin Çakıcı göndermesi: Hiç kimsenin bir parti genel başkanına hakaret etme hakkı yoktur - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 12:31:40. #1.15#
title