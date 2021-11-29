Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu için Meclis'te cenaze töreni

ANKARA (AA) - Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat eden 17. Dönem Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Nehrozoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekilleri, Meclis bürokratları ile Meclis personeli katıldı.

Törende, Nehrozoğlu'nun biyografisi okundu. Saygı duruşunun ardından Nehrozoğlu için dua edildi. Törenin sonrasında Nehrozoğlu'nun yakınları taziyeleri kabul etti.

Nehrozoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mardin'de toprağa verilecek.

Midyat'ta 1934'te doğan Nehrozoğlu, 17. Dönem'de TBMM'de Mardin Milletvekili olarak görev aldı. Nehrozoğlu, evli ve üç çocuk babasıydı.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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