Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis

24.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:44
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis

BURSA'da, sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin (38) evinde Onur Yılgün'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sadık Şahin (45) haksız tahrik indirimi uygulanarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'da, sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin (38) evinde Onur Yılgün'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sadık Şahin (45) haksız tahrik indirimi uygulanarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl temmuz ayında, Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eski manken Alev Ç., evinde Onur Yılgün ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, ikiliyi görünce sinirlendi. Şahin ile Yılgün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sadık Şahin, Onur Yılgün'ü göğsünden bıçakladı. Yılgün, kanlar içinde kalırken, Şahin, beraberine Alev Ç.'yi alıp, kaçtı. Yılgün, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp, yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgün, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Yılgün'ün arkadaşı İsa Ö.'yü gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Ç. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Ç., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Sadık Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alev Ç. de mahkemeden serbest kaldı. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan, 3 çocuk babası Sadık Şahin'in yargılanmasına devam edildi. Sadık Şahin, duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı.'ALDATILDIM'Karar öncesi son sözleri sorulan Sadık Şahin, "Alev'le uzun süreli ilişkimiz vardı. Beni aldattı. Beş aydır görüşmediğimizi söylese de olaydan birkaç gün önce birlikteydik. Onunla hastaneye gitmiştik. Olay bunun üzerine gerçekleşti. Bana ilk saldıran Onur'du. Ben kendimi savundum. Alev'in beni aldatmasını hala kendime yediremiyorum" dedi.18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sadık Şahin'i önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, olayda saldırıyı ilk kimin yaptığının belirlenememesi nedeniyle haksız tahrik ile 18 yıla düşürdü.  Mahkeme, sanığın tutukluk halinin devamına karar verildi.


Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Donald Trump Ahmet Ünal Çeviköz Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Aslı Tandoğan İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Burak Yılmaz Malcolm Thomas Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Türk Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:44:47. #1.15#
title