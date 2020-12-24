Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis

BURSA'da, sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin (38) evinde Onur Yılgün'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sadık Şahin (45) haksız tahrik indirimi uygulanarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl temmuz ayında, Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eski manken Alev Ç., evinde Onur Yılgün ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, ikiliyi görünce sinirlendi. Şahin ile Yılgün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sadık Şahin, Onur Yılgün'ü göğsünden bıçakladı. Yılgün, kanlar içinde kalırken, Şahin, beraberine Alev Ç.'yi alıp, kaçtı. Yılgün, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp, yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgün, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Yılgün'ün arkadaşı İsa Ö.'yü gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Ç. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Ç., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Sadık Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alev Ç. de mahkemeden serbest kaldı. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan, 3 çocuk babası Sadık Şahin'in yargılanmasına devam edildi. Sadık Şahin, duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı.'ALDATILDIM'Karar öncesi son sözleri sorulan Sadık Şahin, "Alev'le uzun süreli ilişkimiz vardı. Beni aldattı. Beş aydır görüşmediğimizi söylese de olaydan birkaç gün önce birlikteydik. Onunla hastaneye gitmiştik. Olay bunun üzerine gerçekleşti. Bana ilk saldıran Onur'du. Ben kendimi savundum. Alev'in beni aldatmasını hala kendime yediremiyorum" dedi.18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sadık Şahin'i önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, olayda saldırıyı ilk kimin yaptığının belirlenememesi nedeniyle haksız tahrik ile 18 yıla düşürdü. Mahkeme, sanığın tutukluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM