07.09.2019 21:34

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay: "Ülkede turizmi farklı alanlarda yaygınlaştırmalıyız"

VAN - Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, insanların sadece Antalya ve Ege'nin deniz kıyılarında olmadığını belirterek, "Ülkede turizmi farklı alanlarda yaygınlaştırmalıyız" dedi.

Bir dizi etkinliğe katılmak üzere Van'a gelen eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, kentte internet yayını yapan Van Tivi Ana Haber programına konuk oldu. Program sonrası gazetecilere konuşan eski Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Van ilini çok önemsediğini belirtti. Eski Bakan Günay, "Geçmiş yıllarda da defalarca Van'a geldim. Turizm fuarı, müze ve kazı gibi etkinlikler vesilesiyle gelmiştim. Kültür ve turizm alanında Van'ın bir çekim merkezi olacağına inanıyorum. Hem turizm fuarının 10. yılı hem de yarın Akdamar Adası'nda ayin töreni var. Bir de son zamanlarda derlediğim kitabım yayınlandı. Bununla ilgili bir imza günü yapılmak istendi. İlk imza günümü Van'da yaptım" diye konuştu.

"İnsanlar sadece Antalya ve Ege'nin deniz kıyılarında değil"

Akdamar Adası'ndaki ayinin kendi bakanlığı döneminde 2010 yılında başlattıklarını dile getiren Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayin törenlerini inanç turizmi açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. 2010 yılından bu yana sadece bu ayinlere katılmak için binlerce kişi Van'a, Sümela Manastırı ve Antalya Demre'ye geliyor. Ülkede turizmi farklı alanlarda yaygınlaştırmalıyız. İnsanlar sadece Antalya ve Ege'nin deniz kıyılarında değil. Tarihimize, ören yerlerimize, inanç merkezlerimize, mutfağımıza, soframıza gelmeliler. Bu nedenle Akdamar Adası'nda yılda bir gün düzenlenen ayini Van için iyi bir tanıtım vesilesi olduğuna inanıyorum."

Eski Bakan Günay, İmkan olursa yarın Van'ın Akdamar Adası'ndaki tarihi Ermeni Kilisesi'ndeki ayin törenine katılacağını kaydetti.

Kaynak: İHA