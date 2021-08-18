Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu vefat etti
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Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu vefat etti

Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu vefat etti
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu, vefat etti.

Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu, vefat etti.

Alınan bilgiye göre, 2006-2007 yıllarında Konya Valisi olarak görev yapan Osmançelebioğlu, Kovid-19 teşhisiyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tunceli, Çankırı, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin ve Konya valilikleri yapan, 2012 yılında emekli olan Osmançelebioğlu'nun cenazesinin, bugün ikindi vakti memleketi Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Bulduk köyünde defnedileceği belirtildi.

Trabzon Çaykaralı bir ailenin çocuğu olarak Cihanbeyli Bulduk köyünde dünyaya gelen Osmançelebioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Kumluca, Mut, İvrindi kaymakam vekilliği, Kurucaşile, Feke, Tortum, Samandağ kaymakamlıkları, Mülkiye müfettişliği, teftiş kurulu başkanlığı, Tunceli, Çankırı, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin ve Konya valilikleri yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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