24.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:52

Eski kocası tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan Ayşe Arslan 44 gün sonra hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de boşandığı eski kocası tarafından 11 Ekim tarihinde sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan 45 yaşındaki Ayşe Tuba AArslan, 44 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 11 Ekim tarihinde merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Özalpay (52), yanında taşıdığı satırla Arslan'a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı.

Olay sonrasında 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, kafasından ve yüzünden aldığı ağır yaraların tedavisi için Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA