Eski İspanya Kralı Carlos'un BAE'de olduğu ortaya çıktı
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Eski İspanya Kralı Carlos'un BAE'de olduğu ortaya çıktı

Eski İspanya Kralı Juan Carlos'un ülkeyi terk ettikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği ortaya çıktı.

Eski İspanya Kralı Carlos'un BAE'de olduğu ortaya çıktı
17.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:19

Eski İspanya Kralı Juan Carlos'un ülkeyi terk ettikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği ortaya çıktı.

İspanya'da 1975-2014 yılları arasında 39 yıl boyunca devlet başkanı olan 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından ülkeyi terk etme kararı almıştı. İspanya Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Carlos'un ülkeden ayrılma isteğine ilişkin mektubu oğlu Kral 6. Felipe'ye verdiği belirtilmiş, istenirse hakkındaki davada ifade verebileceğini bildirdiği aktarılmıştı. Carlos'un ülkeyi terk etmesinin ardından nerede olduğu açıklanmamıştı. İspanya medyasında eski kralın Dominik Cumhuriyeti ya da Portekiz'de olabileceği iddia edilmişti. İlerleyen günlerde ise Carlos'un Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile iyi ilişkileri olduğu ve Abu Dabi'de bir otele yerleştiği öne sürülmüştü. İspanya Kraliyet Hanedanı Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Carlos'un 3 Ağustos tarihinde BAE'ye gittiğini ve orada olduğunu aktardı.

Öte yandan İspanya Yüksek Mahkemesi, Haziran ayında Suudi Arabistan ile yapılan hızlı tren sözleşmesinde Carlos'un rolü ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Carlos'un tahtta olduğu yıllarda hızlı tren projesi için Suudi Arabistan'dan İsviçre bankalarına yatırılmak üzere 100 milyon dolar aldığı iddia edilmiş ve soruşturma açılmıştı. Carlos hakkında hem İspanya hem de İsviçre'de soruşturma devam ediyor. - MADRİD

Kaynak: İHA

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