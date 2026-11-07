Gazze'de şiddetli yağış yaklaşık 70 bin çadırı sular altında bıraktı

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış, yerinden edilen Filistinlilerin yaşama tutunmaya çalıştığı 70 bin çadırı sular altında bıraktı.

Gazze Şeridi'nde kış mevsiminin gelmesi ile yağışlar başladı. İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin barındığı yaklaşık 70 bin çadır sular altında kaldı. Gazze Hükümeti Medya Ofisinden yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı zararın yaklaşık 3 milyon dolar olduğu belirtildi. Yağışların ayrıca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde onlarca duvarın yıkılmasına ve ciddi yaralanmalara yol açtığı aktarıldı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında vurulan ve yapısal hasaran tehlikeli durumdaki onlarca binanın da yıkılma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunuldu. Uluslararası topluma, tüm Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara, yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatlarını kurtarmak ve sivillere temel ihtiyaç maddelerinin sağlanması için derhal duruma müdahale etme çağrısında bulunuldu. Gazze Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamada ise yağmurun ardından sadece 10 saat içinde yaklaşık bin 500 yardım çağrısı geldiği ve birçok sığınma noktasında su seviyesinin 30-40 santimetreye yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki konutların neredeyse yüzde 92'si tamamen veya kısmen yıkıldı. Bu nedenle Filistinliler, neredeyse hiçbir koruma sağlamayan çadırlara sığınmak ya da sel nedeniyle yıkılma riski taşıyan hasarlı evlerine geri dönmek zorunda kalıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı