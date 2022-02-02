Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli yargılanıyor

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Şişli ile birleşen yeni dosyanın sanığı İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar katıldı. Müdahillerden İlknur Özdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, sanıklar Şişli ile Erkan Duyar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan yeni bir iddianame hazırlandığı ve bu dava dosyasıyla birleştirildiği belirtildi.

Birleşen dosya yönünden savunması alınan Erkan Duyar, dava konusu toplantının yapıldığı tarihte görevde bulunmadığı için katılmasının da mümkün olmadığını söyledi.

İSMEK'te kursiyerlerin ücretsiz eğitim aldığını belirten Duyar, "Kayıt dışı ekonomik faaliyetler olduğu iddiasıyla şikayetler geliyordu. Şikayetler üzerine yapılan disiplin soruşturması sonucu 20 bölge sorumlusunun iş akdi feshedildi. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Şişli de 35 yıllık iş hayatının 33. yılına denk gelen dava konusu toplantıdaki tüm iddiaları kabul etmediğini bildirdi.

İş hayatında adaletli ve şeffaf çalıştığını savunan Şişli, "Çalışanlar arasında hiçbir ayrım yapmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tanıklar dinlenildi

İBB'de 7 yıldır çay ocağında çalışan F.Ç, duruşmada tanık olarak dinlendi. F.Ç, ara ara çay servisi yaptığı toplantının sakin bir şekilde geçtiğini anlattı.

Daha önceki dönemlerde de Şişli'nin personele yönelik herhangi bir ayrımcılığı olmadığını dile getiren F.Ç, "Gördüğü yerde bize selam veriyordu. İşten çıkarılan kişiler hakkında bilgi sahibi değilim." diye konuştu.

İBB'de Strateji Geliştirme Müdürü olarak görev yapan tanıklardan H.T. de sanığın önceki döneme ait personelle ilgili ayrımcılık yaptığına şahit olmadığını belirtti.

20 bölge sorumlusunun işine son verilmesini basından duyduğunu kaydeden H.T, "Çalışma süreci içerisinde Yeşim hanımla ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmadım ve ekibimden herhangi bir şikayet duymadım." şeklinde bilgi verdi.

Duruşmada söz alan müdahil İlknur Özdemir ise sanık Erkan Duyar tarafından mobbinge uğradığını öne sürdü.

Mobbinge uğradığına ilişkin belgenin dosyada mevcut olduğunu bildiren Duyar, "Bu çağda kimsenin onurunu, şerefini çiğneyemeyeceklerini öğrenmeleri için buradayım. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. İşine son verilen 20 kişi arasındaydım." beyanında bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olay

Yeşim Meltem Şişli'nin, bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ederek, aşağılayıcı sözler kullandığı ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği öne sürülmüştü.

Bu iddiaların basında yer almasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu kadınlar da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılıkça, Şişli ve Duyar hakkında yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan 19 kişi, sorumlu yöneticilerden şikayetçi olmuştu.

19 kadının "mağdur", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da "katılan" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, sanık Şişli'nin eylemine uyan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Birleşen dosyanın iddianamesinde de Şişli ve Erkan Duyar hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.