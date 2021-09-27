ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'ÜN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGADA 1 ÖLÜ, 1 YARALI

BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakilerin karıştığı yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay 19 Eylül Pazar günü saat 17.00 sıralarında Çekmeköy'de Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Eski futbolcu Sezer Öztürk ve beraberindekiler ile Haydar Genç ve oğlu Halil İbrahim Genç arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Haydar Genç bacağından bıçaklandı. Oğlu Halil İbrahim Genç (24) ise silahla vurularak öldürüldü. Sezer Öztürk ve beraberindekiler BIOD2828 plakalı araç ile kaçtı. Aracın O.D.'ye ait olduğu anlaşıldı. Kaçan 3 şüpheliden biri yakalanıp tutuklanırken Sezer Öztürk ve diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Kavgada ölen 2 çocuk babası Halil İbrahim Genç'in Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtildi. Öte yandan olay sonrası Sezer Öztürk ve yanındakilerin ateş açarak kaçmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.