Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Hakkında Soruşturma Açıldı
Fransa'da polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Libya'dan alınan mali kaynağı seçim çalışmalarında kullanmasıyla ilgili hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.
Fransa'da polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Libya'dan alınan mali kaynağı seçim çalışmalarında kullanmasıyla ilgili hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.
Kaynak: Euronews.com