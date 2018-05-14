Eski Fotoğrafları "Estetik Yaptırmadım" Diyen Ebru Gündeş'i Yalanlıyor

Her seferinde ısrarla "Yüzümde estetik yok" diyen Ebru Gündeş'in eski fotoğrafları geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor.

YENİ ALBÜMÜ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

İki yıllık bir aradan sonra yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan Ebru Gündeş, "200 bin doların üzerinde harcama yaptı" haberleriyle gündeme geldi. Kocası Amerika'da tutuklu bulunan ünlü şarkıcı, ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyan görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

"HANİ ESTETİK YAPTIRMAMIŞTIN?"

Her fırsatta estetik yaptığı haberlerini yalanlayan Ebru Gündeş'in eski fotoğraflarına bakanlar durumun hiç de öyle olmadığını görüyor. Sosyal medyada ünlü şarkıcının eski halini paylaşan takipçileri "Hani estetik yaptırmamıştın?" şeklinde sorular yöneltiyor.

İşte Ebru Gündeş'in eski hali;