Eski eşiyle yarış halinde: Sırtında boş yer kalmamış

Yakın arkadaşı olan Red Hot Chili Peppers ile birlikte Turks and Caicos adalarına giden Brad Pitt, şnorkelle dalmaya giderken bindikleri botta görüntülendi.57 yaşındaki Brad Pitt, adadaki Amanyara adlı tatil köyünü seçti dinlenmek için. Arkadaşı Flea ile birlikte uzun uzun şnorkelli dalış yapan Brad Pitt, bota çıktıktan sonra bir süre üzerine havlu almadan oturdu. O sırada da sırtındaki dövmeler görüldü.Brad Pitt'in de dövme konusunda eski eşi Anjelina Jolie ile yarışacak düzeyde olduğu da dikkat çekti. Pitt'in sırtında çok sayıda dövme bulunuyor. Bunlar arasında çocuklarının isimlerinin baş harfleri, Angelina Jolie tarafından tasarlanan bir desen, Jolie'nin doğum günü, Latince "Fethedilemez" anlamına gelen Invictus kelimesi bulunuyor. Pitt'in ayrılığa rağmen Jolie'nin doğum gününü ifade eden dövmeyi sildirmemiş ya da değiştirmemiş olması da ilgi çekti.Pitt'in eski eşi Angelina Jolie de dövme tutkusuyla biliniyor. Altı çocuk annesi yıldızın çok sayıda dövmesi bulunuyor. Ensesinin altında "haklarını bil" yazan bir dövme bulunuyor. Omuz kısmında, Kamboyça'da kullanılan Khmer dilinde yazılmış satırlar bulunuyor. İnanışa göre bunlar Kamboçya'dan evlat edindiği oğlu Maddox'u kötülüklerden koruma amacını taşıyor. Kasık kısmında bir büyük dövmesi bulunan Jolie, vücudunda Arapça ve Latince dövmeler de taşıyor.Brad Pitt, son olarak yaz aylarında Alman model Nicole Poturalski ile romantik bir ilişki yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. 2019 yılının kasım ayında ilişkiye başladıkları iddia edilen Pitt ile Poturalski, Fransa'nın başkenti Paris'te buluşup oradan da ünlü oyuncunun Angelina Jolie ile birlikte satın aldığı Miraval şatosuna giderken görüntülenmişti.Herkes Brad Pitt ile Nicole Poturalski'nin ilişkisinin uzun süreli olacağını düşünürken çiftin ayrılık haberi basına yansıdı. Bu arada Pitt ile ilişkisi sırasında Poturalski'nin Berlin'de ünlü bir restoranın sahibi olan Roland Mary ile evliliğini sürdürdüğü de ortaya çıktı. Çiftin, açık evlilik yürüttüğü ve Nicole Poturalski'nin sonra yeniden ona döndüğü iddia edilmişti.Brad Pitt ile Nicole Poturalski'nin ilişkisinin bittiği basına yansıdıktan sonra, çifti yakın kaynaklar "Bu zaten hiçbir zaman gerçek bir ilişki olmamıştı. Onlar sadece birkaç kez birbirlerini gördüler, hepsi bu. Bu yüzden buna "ilişki" bile denemez" diyerek konuşmuştu.Brad Pitt, Angelina Jolie ile olaylı şekilde boşanmasıyla da uzun süre gündemi meşgul etti. Çift, altı çocuklarının velayeti nedeniyle amansız bir hukuksal savaşa tutuştu. Jolie ile Pitt'in pandemi sürecinde zaman zaman görüştüğü iddiaları da basına yansıdı.Pitt, son dönemde eski eşi Jennifer Aniston ile yakınlaşmasıyla da gündeme geldi. Geçen yıl SAG Ödülleri gecesinde herkesi heyecanlandıran bir yakınlık sergileyen eski çiftin, tekrar bir araya geleceği iddiaları da ortaya atılmıştı. Fakat bu iddialar da doğru çıkmadı. Pitt ile Aniston, daha sonra yıllar önce rol aldıkları Fast Times At Ridgemont High adlı dizinin okuma etkinliğinde de online olarak buluşmuştu.Brad Pitt, son süreçte yaptığı yardım çalışmalarıyla da gündeme geldi. Pitt, Los Angeles'ta bir yardım kuruluşu yararına düzenlenen yardım etkinliğine katılıp halka yiyecek dağıtmıştı. Maskesini de yüzünden eksik etmeyen Pitt'in kim olduğunu önce yardım dağıttığı insanlar da anlamamıştı.

Kaynak: Hürriyet