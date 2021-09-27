ESKİ EŞİNİN VURDUĞU DERYA, TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESKİ EŞİNİN VURDUĞU DERYA, TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de cezaevinden çıkan Şerif Aksoy (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Derya Demir'i (27) tabancayla sokak ortasında bacaklarından vurdu.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de cezaevinden çıkan Şerif Aksoy (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Derya Demir'i (27) tabancayla sokak ortasında bacaklarından vurdu. 3 gün yoğun bakımda kalan Derya Demir, geçirdiği ameliyatların ardından tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 2 ay önce boşandığı Şerif Aksoy'un en ağır cezayı almasını isteyen Derya Demir, 10 aydır acı çekiyorum. 4 kez ameliyat oldum. Yürüyemiyorum, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım? dedi.

Olay, geçen yıl 29 Aralık'ta merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Demir, sabah saatlerinde çalıştığı lojistik firmasına gitmek için evden çıktığı sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un sokak ortasında silahlı saldırısına uğradı. Sağ ve sol bacağına kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaydan sonra polis tarafından Adana'da gözaltına alınan Şerif Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'ARABAYA BİNMEK İSTEMEYİNCE KURŞUN YAĞDIRDI'

Aradan geçen 10 ayda 4 kez ameliyat olan Derya Demir, yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürmek zorunda kaldı. Ailesinin desteği ile hayata tutunan Demir, 'Şahısla 2012 yılında evlendim. Evlilik boyunca sürekli şiddete maruz kaldım. Uyuşturucudan cezaevine girdi. Cezaevinden çıkınca boşanma davası açtım. Olay günü sabah işe giderken yanımda bir araba durdu. Elinde silah vardı arabaya binmemi istedi. Ben de binmeyeceğim diye itekledim. İtekleyince direkt ayaklarıma sıktı. Yere düştüm. Öldürmek için sıktı. Kan kaybından ölmek üzereydim. 10 aydır yürüyemiyorum. 4 defa ameliyat oldum. Tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım' dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Tutuklu yargılanan eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Derya Demir, Hem sağlığımdan oldum hem de işimden. 2 kızım var. Onlara bakmam lazım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Cezaevindeyken 'Bir iki yıl yatar çıkarım' diyordu. Umarım böyle olmayacak? dedi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sanık Şerif Aksoy hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre sanık Şerif Aksoy, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

'20 SAATLERİ KALDI?

İddianamede sanığın, Derya Demir'in eniştesine gönderdiği 'Abi evdekilere söyle son 20 saatleri kaldı. Sonra her yer kan gölü, sizler daha durun, ne kadar ciddi olduğunun farkında değilsiniz. Kim karşıma çıkarsa kadınlı, büyüklü tetiğe basmakta affetmeyeceğim. bilginiz olsun onları da uyandır tehdit içerikli mesajlar yer aldı.

Öte yandan sanığın Derya Demir'i arayarak '24 saat süre veriyorum. Yarın 8.30'a kadar bu eve giriş yaptın yaptın, yapmadın olacaklardan ben sorumlu değilim, cezanı kesmeye geliyorum' diye tehdit etmesi de iddianameye girdi.

ESKİ EŞİNİN VURDUĞU DERYA, TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

ESKİ EŞİNİN VURDUĞU DERYA, TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

ESKİ EŞİNİN VURDUĞU DERYA, TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

ESKİ EŞİNİN VURDUĞU DERYA, TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

ESKİ EŞİNİN VURDUĞU DERYA, TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

ESKİ EŞİNİN VURDUĞU DERYA, TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

ESKİ EŞİNİN VURDUĞU DERYA, TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

ESKİ EŞİNİN VURDUĞU DERYA, TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

ESKİ EŞİNİN VURDUĞU DERYA, TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
AVCILAR'DA OTOMOBİLDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE YARALI BULUNDU

AVCILAR'DA OTOMOBİLDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE YARALI BULUNDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Tanem Sivar Seda Sayan Burak Yamantürk
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun Balotelli
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Kazım Karabekir Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ESKİ EŞİNİN VURDUĞU DERYA, TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 12:25:03. #1.11#