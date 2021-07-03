ESKİ EŞİNİ TÜFEKLE VURUP, İNTİHAR ETTİ
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ESKİ EŞİNİ TÜFEKLE VURUP, İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de psikolojik tedavi gören Sedat Köse (36), geçen yıl boşandığı Fadime D.?yi (35) evinin önünde av tüfeğiyle ağır yaralayıp, 2 sokak ileride intihar etti.

ESKİŞEHİR'de psikolojik tedavi gören Sedat Köse (36), geçen yıl boşandığı Fadime D.?yi (35) evinin önünde av tüfeğiyle ağır yaralayıp, 2 sokak ileride intihar etti.

Kırmızıtoprak Mahallesi Alptekinler Sokak'ta oturan Fadime D. evine girerken, bir yıl önce boşandığı Sedat Köse geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Sedat Köse, yanında getirdiği av tüfeği ile ateş açarak Fadime D.?yi vurdu. Olay yerinden kaçan Köse, iki sokak ileride aynı tüfekle intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğum bakımda tedaviye alınan Fadime D.?nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sedat Köse'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

ESKİ EŞİNİ TÜFEKLE VURUP, İNTİHAR ETTİ
ESKİ EŞİNİ TÜFEKLE VURUP, İNTİHAR ETTİ
ESKİ EŞİNİ TÜFEKLE VURUP, İNTİHAR ETTİ
ESKİ EŞİNİ TÜFEKLE VURUP, İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eski eşini vuran adam, aynı tüfekle iki sokak ileride intihar etti
Eski eşini vuran adam, aynı tüfekle iki sokak ileride intihar etti
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