Eski eşini barışma isteğini geri çevirdiği için bıçaklamış
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Eski eşini barışma isteğini geri çevirdiği için bıçaklamış

Eski eşini barışma isteğini geri çevirdiği için bıçaklamış
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı eski eşi Rabia Sena A.'yı (26) sokak ortasında bıçakla yaralayan Tarkan S. (28) yakalandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı eski eşi Rabia Sena A.'yı (26) sokak ortasında bıçakla yaralayan Tarkan S. (28) yakalandı. Tarkan S.'nin barışma talebini reddettiği için eski eşini bıçakladığını söylediği ifade edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi 1736 Sokak'ta meydana geldi. Tarkan S. ile yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eşi Rabia Sena A. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tarkan S., tartışma sırasında Rabia Sena A.'yı bacağından ve kalçasından bıçaklayıp kaçtı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Rabia Sena A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İki bıçak darbesi alan Rabia Sena A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞOlayın ardından yaya olarak kaçan Tarkan S. polis tarafından saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Tarkan S., emniyetteki ifadesinde, eski eşi Rabia Sena A. ile barışmak istediğini, teklifini geri çevirince de bıçakladığını söylediği belirtildi.İkilinin daha önce de birçok kez kavga ettiği, bu nedenle Tarkan S. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi.

Tarkan S.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.


Eski eşini barışma isteğini geri çevirdiği için bıçaklamış
Eski eşini barışma isteğini geri çevirdiği için bıçaklamış
Eski eşini barışma isteğini geri çevirdiği için bıçaklamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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