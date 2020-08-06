Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor
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Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor

İstanbul'da iki çocuk annesi Seyhan Önem, iki yıl önce boşandığı eski eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını söyleyerek sesini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor. Eski eşi için uzaklaştırma kararı çıkarılan Önem, "Yakınımdayken öldüreceğini söylüyordu. Şimdi silah almış, uzaktan bir kurşunla ölmek istemiyorum. Saatte 600 mesaj atıyor" dedi.

Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor
06.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:58

İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Seyhan Önem, 2005 yılında evlendiği Z. E.'den şiddet gördüğü için 2018 yılında boşandı. Ancak Seyhan Önem'in iddiasına göre, Z.E. boşanmanın ardından hakaret ve ölüm tehdidinde bulundu. Önem'in şikayeti üzerine Z.E.'ye uzaklaştırma kararı verildi. Kararı ertesi gün bozan eski eş, genç kadının evine giderek tehditlerine devam etti.

Ölmek istemediğini belirten genç kadın sesini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı. Yaşadıklarını anlatan iki çocuk annesi Seyhan Önem, "Hakaret ve ölüm tehdidinin ardından 1 Temmuz'da tedbir kararı aldırdık. 2 Temmuz'da kapıma geldi . Kızım o gün bendeydi, kızımı almaya geldi. Yukarı çıkmasına izin vermedik. Komşuların zilini çalarak kapıya geldi. Kapıyı yumruklamaya başladı. Ablamın ve benim çocuklarım korkuyla kaçtı. Kapıdan hakaret ve tehdit etti. Ablama 'senin arkana saklanmasın ben onu alacağım' dedi. Daha sonra 4 Temmuz'da geldi. Gelmeleri, aramaları zaten hiç bitmedi. Saatte 600 mesaj atıyor" dedi.

"EN FAZLA 1 SENE YATAR ÇIKARIM, KİMSEDEN KORKUM YOK"

Eski eşinin telefon numarasını engellediğini ifade eden Önem, "Ablama mesaj atmaya başladı. Ablama silah fotoğrafı gönderdi. 'Kardeşini de kendimi de öldüreceğim. Arkamızdan siz üzüleceksiniz' dedi. Şikayetçi olacağımızı söyledik. 'Şikayet edin, alsın polis. En fazla 1 yıl yatar çıkarım. Benim hiç kimseden korkum yok' diyor. 7 Ağustos'a kadar uzaklaştırma kararım var. İkinci defa polise gittiğimde, kararı uzatmak için tekrar dilekçe verdim. Beni aramasa bile ablamı, annemi, eniştemi çevremdeki herkesi arıyor" diye konuştu.

"UZAKTAN BİR KURŞUNLA ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Z.E.'nin daha önce de kendi kuzenini dövdüğü ve başka suçlar sebebiyle denetimli serbestliği bulunduğunu söyleyen Önem, "Bu kişinin denetimli serbestliği var. Daha önce de kuzenin dövdüğü için kadına şiddetten ceza aldı. Daha fazla ne yapması lazım bilmiyorum. Çatıdan eve geleceğini söylüyor. Evin içinde bile huzurum yok. Polisler çok güzel ilgilendiler ama bu adam sürekli kararı ihlal ediyor, uzaklaştırma kararını ihlalden tutuklanmıyor. Tek isteğim bu şahıs tutuklanana kadar koruma istiyorum ve bu kişi tutuklansın istiyorum. Bu kişinin dışarı çıktığımda ensemde biteceğini bilmek istemiyorum, ölmek istemiyorum ben. Yakınımdayken öldüreceğini söylüyordu şimdi silah almış uzaktan bir kurşunla ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor

"EMİNE BULUT'U GÖRDÜKTEN SONRA AYNI ŞEYLERİ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Kızının gözü önünde eski eşi tarafından 18 Ağustos 2019 yılında boğazı kesilerek öldürülen ve günlerce konuşulan Emine Bulut cinayetinin ardından aynı şekilde ölmekten korktuğunu söyleyen genç kadın gözyaşları içinde, "En son Emine Bulut'u gördükten sonra çocuğumun önünde aynı şeyleri yaşayacağımı düşündüm. Artık kadına ve hayvana uygulanan zulmün son bulması lazım. Polise şikayet ettim hakkımı aradım diye ben suçlu oldum. Çocuklarım her şeyi görmeye başladılar artık. Aynı şeyi onlara da yapmaya başladı. Ben eziliyorum, çocuklarım beni görüyor onlar da eziliyor. Çocuklarım için çektiğimi düşünüyordum, çocuklarım için çekmiyormuşum, çocuklarımı da sürüklüyormuşum meğer" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
UFUK65: Allah belanızı versin erkeklerin evini yiktiniz lanetli kadinlar
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P...: Bir bitmediniz eşkiyalar kitapsızlar kadın düşmanları Allah topunuzun cezasını versin insaalah....
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500
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