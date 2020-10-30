Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı
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Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı

30.10.2020 09:22 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:55

Bursa'da, yaşayan Ertan S., sokakta karşılaştığı eski eşi, kendisiyle konuşmayı reddedince, camide kendini asarak, yaşamına son verdi. Seviç'in ölmeden önce yazdığı notta, "Bir konuşmayı bile çok gördün bana. Oysaki ben senin için canımı vermeye razıyım ve vereceğim de. Sen olmayınca hayat bana boş geliyor" yazdığı ortaya çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ebu İshak Mahallesi Acem Reis Camii'nde meydana gelen olayda, Ertan S. (35), ocak ayında boşandığı eşi ile dün öğle saatlerinde sokakta karşılaştı. Ertan S.'nin konuşmak için yanına gittiği eşi, koşarak uzaklaşıp, çarşı bölgesindeki bir dükkana sığınarak polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan Ertan S., evinden ip alarak Acem Reis Camii'ne gitti. Caminin ikinci katına çıkan Ertan S., avizeye bağladığı iple kendini astı.

Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı

AKŞAM NAMAZI İÇİN GELEN GÖREVLİLER ASILI BULDU

Akşam namazı öncesi camiye gelen görevliler, Ertan S.yi asılı halde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Ertan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ertan S.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı

''SENİN İÇİN CANIMI VERECEĞİM''

Ertan S.'nin intihar öncesi eşine hitaben not bıraktığı belirlendi. Orhan S.'nin notunda, "Bir konuşmayı bile çok gördün bana. Oysaki ben senin için canımı vermeye razıyım ve vereceğim de. Bir kere dinleseydin beni. Ama sen önyargı yapıp dinlemedin. Yine de ben seni çok sevdim. Hiç anlamadım. Ama ben seni çok ama çok sevmişim. Sen olmayınca bana hayat boş geliyor. Yaşamak ne dersen de bana ama seni ben çok sevmişim. Geçiremiyorum günümü, olmuyor. Seni çok seviyorum" yazdığı görüldü.

Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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