Eski Ermenistan Başbakanı Bagratyan: Savaş sonunda ordumuzun yüzde 80'i yok oldu

Karabağ savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ermenistan'ın eski Başbakanı Bagratyan, Ermenistan ordusunun yüzde 80'inin imha edildiğini belirtti. "Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da ne kadar tank, top ve diğer silahlarımız olduğunu çok iyi biliyor" diyen Bagratyan, Başbakan Paşinyan'ın 'korkaklığının' yenilmelerine neden olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını alma girişimi karşısında hezimete uğrayan Ermenistan cephesinden itiraflar gelmeye devam ediyor.

"ERMENİSTAN YENİLDİ, BU BİR SIR DEĞİL"

Karabağ savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ermenistan'ın eski Başbakanı Hrant Bagratyan, "Savaş sonunda ordumuzun yüzde 80'i yok oldu. Ermenistan yenildi, bu bir sır değil. Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da ne kadar tank, top ve diğer silahlarımız olduğunu çok iyi biliyor" dedi.

"PAŞİNYAN'IN CESARETİ YOKTU"

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yenilgisinin Erivan yönetiminin son yıllardaki hatalı dış politikasından kaynaklandığını öne süren eski başbakan, "Ermenistan kendi ilan ettiği 'Karabağ Cumhuriyetinin' bağımsızlığını tanımadı, bu açıkça ciddi bir hata. Erivan burayı tanısaydı diğer ülkeler de aynısını yapacaktı. Başbakan Paşinyan'ın bunu yapacak cesareti yoktu" ifadelerini kullandı.