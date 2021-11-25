Eski emniyet müdüründen bomba iddia: Müslüme'nin boyun kısmında dedesine ait DNA bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili tüm gözler Adli Tıp'tan gelecek rapora çevrildi. Olayın yankıları sürerken Eski Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Odatv'den Fethi Yılmaz'a konuşan Feramuz Erdin, küçük kızın boyun kısmında tutuklanan dedesine ait DNA bulunduğunu öne sürdü.

DEDE, KENDİSİNİ GÖRENLERİ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Küçük kızın cenazesinin bulunduğu yere dedesi tarafından traktörle götürülüp bırakıldığını söyleyen Erdin, açıklamalarına şöyle devam etti: "Müslüme'nin oraya dedesi tarafından götürüldüğünü gören çocuklar olduğu ortaya çıktı. Bu şahıslar ifade verdi ve dedenin "birisine söylerseniz sizi öldürürüm' diye kendilerini ölümle tehdit ettiğini anlattılar"

"CANSIZ BEDENİ 5-6 GÜNLÜKMÜŞ"

Müslüme'nin kaybolduktan 4-5 gün boyunca sağ olduğunu iddia eden Feramuz Erdin, "Normal otopsi sonucunu beklemek lazım ama 4 veya 5 gün hayattaymış. Ön otopsi raporuna göre cansız bedeni 5-6 günlükmüş" dedi.

"İSTİSMAR OLAYI RAPOR ÇIKTIKTAN SONRA BELLİ OLACAK"

Erdin, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Müslüme'nin boyun kısmında dedesinin DNA'sı bulunmuş. Bu durum dedeyi en büyük şüpheli olarak gösteriyor. Ama şu ana kadar dede bununla ilgili bir itirafta bulunmuş değil. Çocuğun herhangi bir istismara uğrayıp uğramadığı da belli değil. Çünkü çocuğun vücudunda deformasyon fazla. Adli Tıp raporu çıktıktan sonra istismara uğrayıp uğramadığı belli olacak"

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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