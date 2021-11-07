Eski dünürünü ailesiyle birlikte katleden kayınpeder, herkesi öldürmek için otomobilin kapılarını açarak ateş etmiş

İsmail Kınçak'ın eski dünürünü ailesinden 4 kişiyi öldürdüğü eski damadını da ağır yaraladığı olayın detayları ortaya çıkmaya başladı.

HUSUMET BOŞANMA İLE BAŞLADI

Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Bugün akşam saatlerinde Yusuf Mercan çocuklarıyla birlikte vakit geçirdikten sonra, çocuklarını eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi.

OTOMOBİLİN KAPILARINI AÇARAK ATEŞ ETTİ

Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren İsmail Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkarak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Hatice ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu ile Yusuf Mercan vuruldu.

SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servi ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırdı. Yaralılardan eski damat Yusuf Mercan'ın babası Mevlüt ile annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ve anneannesi Hanife Mutlu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Yusuf Mercan'ın ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

1 YAŞINDAKİ BEBEK OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI

Olayda eski damat Yusuf Mercan'ın kız kardeşi Hatice Mercan'ın otomobilin içerisinde bulunan 1 yaşındaki kız çocuğunun ise mermilerden kurtulduğu ve olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Küçük çocuğu 112 Acil servis ekiplerinin koruma altına aldığı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırdıkları belirtildi.

KATİL ZANLISI KISA SÜREDE YAKALANDI

Alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen şahsı polis ve jandarma ekipleri yakalamak için seferber oldu. Güvenlik kameralarını da takibe alan polis ekipleri şahsın en son Erenler Mahallesi'ne girdiğini tespit ederek bu bölgede geniş çaplı arama başlattı. Şahsın daha sonra tekrar olay yerine hareket ettiğini belirleyen jandarma ekipleri yolu keserek İsmail Kınçak'ı kullandığı otomobille birlikte yakaladı. Olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki Beyyazı beldesinde yakalayan polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Cinayet zanlısının yakalanma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"KAVGANIN NEDENİ VELAYET VE ALACAK-VERECEK MESELESİ"

Olayın gerçekleştiği beldedeki mahallenin Muhtarı Bekir İşlek, yaşanan dehlet verici olayın nedenini anlattı. Olayın duyar duymaz bölgeye geldiğini ve yaralıları gördüğünü kaydeden İşlek, "Sosyal Yardımlaşmadan gelen kömürleri dağıtırken komşum aradı beni. Silahlı olayın olduğunu söyleyerek bakar mısın dedi. Vardığımda 5 tane yaralı vardı. Bir tane çocuk vardı, çocukta yaralı durumu yoktu. Ama 5 şahıstan 4'ü vefat etti, bir tanesi ağır yaralı. Tabancayla vurmuşlar. Bunlar amca çocuğu öyle bir olay yaşandı. Dünür oldular bunlar, boşanma olayı falan olunca iş buralara kadar geldi. Yaklaşık 5 yıl evli kaldılar. 2-3 senedir de ayrılar. Kavganın nedeni çocuk velayet kavgası, eskiden gelen bir alacak verecek meselesi de varmış. Olaylar buraya geldi, çığırından çıktı. Olayı gerçekleştiren kişi kızın babası" diye konuştu.

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