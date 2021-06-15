Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rahatsızlığı boyunca kendisini arayıp sormayan Seda Sayan "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" diyerek tepki gösterdi. Erbil, daha sonra telefonla bağlandığı canlı yayında Sayan içi "Herkesi korkutmuş kimse bit şey demiyor" ifadelerini kullandı.

Bir dönemin iki yakın arkadaşı olan Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil arasında sert rüzgarlar esmeye başladı. Peş peşe açıklamalar yapan Erbil, vefasızlıkla suçladığı Seda Sayan'a demediğini bırakmadı.

"GEÇMİŞİ TEMİZ OLSA İFTAR PROGRAMI SUNARDI"

Uzun zamandır kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden Erbil, bu süreçte kendisini arayıp sormayan Seda Sayan için Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" dedi.

Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil

"KADIN 60 YILDIR HERKESİ KORKUTMUŞ"

Bununla da yetinmeyen Erbil, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak Sayan'ı insanların işinden etmekle suçladı. Şovmen, Sayan için "Fatih Ürek'ten sonra Onur Büyüktopçu'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş" ifadelerini kullandı.

Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Emmanuel Macron
Magazin Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 15:03:41. #1.16#

title