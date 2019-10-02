Eski Devlet Bakanı Tüzmen Vali Atik'i ziyaret etti

02.10.2019 17:04

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'e nezaket ziyaretinde bulundu.



59. ve 60. Hükümetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile birlikte Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.



Valiliğe gelişinde Vali Atik tarafından karşılanan eski Bakan Tüzmen ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacıoğlu, Valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Atik'in makamına geçen Tüzmen ve Hacıoğlu, burada Atik ile bir süre görüştü.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Tüzmen ve beraberindekilere nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Atik, ziyaret anısına Tüzmen'e Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti.



Eski Bakan Tüzmen ve beraberindeki heyet daha sonra valilikten ayrıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA