Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK - Haberler | Güncel

ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren eski Devlet Bakanı Cemil Erhan (83), Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.

ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren 

eski Devlet Bakanı Cemil Erhan (83), Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, danışmanı olan Erhan'ın cenaze törenine katıldı.

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara'da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 15, 19 ve 20'nci dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan Cemil Erhan'ın cenazesi vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Ağrı'ya getirildi. Tarifeli uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Erhan'ın cenazesi kara yoluyla Patnos ilçesine götürüldü. Cenazeyi taşıyan uçağın Ağrı'ya inmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel uçakla Ahmed-i Hani Havalimanı'na geldi. Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katılmak üzere Patnos ilçesine hareket etti. 

Cemil Erhan için Patnos Recep Tayyip Erdoğan Camii'nde cuma sonrası cenaze namazı kılındı. Ağrı İl Müftü Vekili Murat Sarı'nın kıldırdığı cenaze namazına Kılıçdaroğlu ve Erhan'ın yakınları katıldı. Yağmur sebebiyle cami içinde kılınan cenaze namazı sırasında görevliler cemaate sık sık mesafe uyarısı yaptı. Namaz sonrası Kılıçdaroğlu, Erhan'ın cenazesini cami çıkışına kadar omzunda taşıdı. Kılıçdaroğlu, cami çıkışında Erhan'ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak Ağrı'ya dönmek üzere yola çıktı. Cemil Erhan'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. 


Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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