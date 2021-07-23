Eski damadı tarafından öldürülen federasyon başkanı son yolculuğuna uğurlandı
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Eski damadı tarafından öldürülen federasyon başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Eski damadı tarafından öldürülen federasyon başkanı son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı eski damadı tarafından bıçaklanacak öldürülen Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı eski damadı tarafından bıçaklanacak öldürülen Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun, son yolculuğuna uğurlandı. Olgun'un cenaze namazını ise ağabeyi kıldırdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1818 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle yaklaşık 2 ay önce boşanan İ.G., çocuğunu birkaç günlüğüne almak için yakınları ile birlikte eski eşinin babası olan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun'un evine geldi. Bir süre sonra İ.G. ile Olgun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.G., yanında bulunan bıçağı çıkararak Süleyman Olgun'u bıçakladı. Olgun'un yanı sıra evde bulunan akrabalarından damadı İlhan Çiçek, Efendi Gürbüz, oğlu Nail Olgun ve Cihan Gürbüz de yaralandı. Ağır yaralanan Süleyman Olgun, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken olayın ardından gözaltına alınan İ.G. ve yanında bulunan annesi A.G., babası H.G., kız kardeşi M.G. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Olgun'un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından Olgun'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gönderildi. Cenaze namazına katılan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olgun'un cenazesini ise emekli imam olan ağabeyi Recep Olgun kıldırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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