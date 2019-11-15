Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi

15.11.2019 00:05 | Son Güncelleme: 15.11.2019 00:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Yılmaz Ateş, CHP Ankara Disiplin Kurulu kararıyla kesin olarak partiden ihraç edildi.

Katıldığı bir televizyon programında partisinin FETÖ operasyonuna teslim olduğunu söyleyen eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, CHP Ankara Disiplin Kurulu kararıyla kesin olarak partiden ihraç edildi.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Katıldığı bir televizyon programında partisinin FETÖ operasyonuna teslim olduğu yönündeki açıklamasının ardından partisince, kendisine inceleme başlatılmıştı.

Yılmaz Ateş, "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı."ifadelerini kullanmıştı.

YILMAZ ATEŞ KİMDİR?

2 Ocak 1953'te Tunceli Ovacık'ta doğdu. Babasının adı Doğan, annesinin adı Şehriban'dır. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Çeşitli gazetelerde muhabirlik, istihbarat şefliği, yazı işleri müdürlüğü, DİSK Sosyal-İş'te basın müşavirliği yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) işyeri temsilciliği, Türkiye Gazeteciler ve Basın Sanayi İşçileri Sendikası (Basın-İş) Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)'nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve dört dönem genel başkanlık yaptı. Tunceli Kültür ve Dayanışma Vakfı kuruculuğu ve iki dönem yönetim kurulu üyeliği, Türk-İsveç Dostluk Derneği kuruculuğu ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

20. ve 22. Dönem Ankara Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekilliği görevini yürüttü.

Ateş, evli ve 3 çocuk babasıdır.