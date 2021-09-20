(ARŞİV) Eski CHP milletvekili, avukat Şahin Mengü vefat etti

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Ankara'daki evinde rahatsızlanan Mengü, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi'ne gitti.

Hastanede tedavi altına alınan Mengü'nün burada fenalaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Mengü'nün vefatını, kızı gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya hesabından yaptığı "Babamı kaybettik, arayan soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun." paylaşımıyla duyurdu.

Mengü'nün cenazesinin, yarın TBMM'de düzenlenecek tören sonrası, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

Şahin Mengü kimdir?

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 4 Nisan 1948'de doğan Şahin Mengü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Mengü, bir dönem CHP milletvekili olarak görev yapmıştı. Mengü, evli ve 2 çocuk babasıydı.