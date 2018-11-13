Eski CHP İlçe Başkanı AK Parti'ye Üye Oldu

Denizli'de, eski CHP Beyağaç İlçe Başkanı Muharrem Özke, partisinden istifa ederek AK Parti'ye üye oldu.

Siyaset dışında mesleki yaşamında ilçe seçim müdürlüğü görevlerinde bulunan eski CHP Beyağaç İlçe Başkanı Muharrem Özke, eşi Raziye Özke ile AK Parti kadrosuna katıldı.

Özke çiftinin üyelik kaydını Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay doldurdu.

Özke, üyelik kaydı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonra yoluna eşi ile AK Parti'de devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti ile daha fazla hizmet edeceğini dile getiren Özke, şunları kaydetti:

"Burada 8 sene ilçe başkanlığı yaptım. CHP ile AK Parti başa baş gidiyordu. CHP'de, beni partiden nefret ettirdiler, 4 yıl önce ilçe başkanlığını bıraktım, benden sonra 800 oy kaybettiler. Eşim de 8 yıldır kadın kolları görevinde bulunmuştu artık bundan sonra AK Parti için çalışacağız. AK Parti'ye gönülden girdim. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider görmedi. ABD'ye rest çeken bir lider varsa o da Tayyip Erdoğan'dır. Onun dik duruşunu sevdiğim ve iyi bir siyasetçi olduğu için AK Parti'ye geçtim. AK Parti'de hizmetimi en aktif şekilde vereceğim."