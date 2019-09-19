Eski Bursa Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanması

19.09.2019 20:54

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yeniden görülen davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılanmalarına devam edildi.



Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince konferans salonunda görülen davanın duruşmasına, ilk derece mahkemesindeki karar duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen Celal Sevmezler ile tutuklu 3 sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katılmadı.

Kimlik tespitlerinin ardından sanıkların istinafa ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazları yönünden ve kendi lehlerine savunmalarını yapmaları istendi.



5 gün sürecek davanın dördüncü gününde dinlenen eski Vali Harput, aldığı cezaya ve Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklanması talebine itiraz etti, beraatini talep etti.

Harput, hakkındaki iddiaların 17-25 Aralık öncesine ait olduğunu savunarak, bunların, siyasi iradenin bizzat içinde olduğu yasal idari tasarruf ve uygulamalar olduğunu öne sürdü.

Bir kısım örgüt mensupları ile valiyken usulsüz uygulamalarına izin vermediği iş adamlarının kendisi hakkında iddialarda bulunduğunu ileri süren Harput, şunları söyledi:

"Soyut iddialarla hakkımda ceza tahsis edilmiştir, bu hukuk ve adaletle bağdaşmıyor. Örgüte yakın olan iş adamlarının yaptığı yardımlar benim zorumla yapılmış gibi gösterilerek bir takım örgüt üyeleri kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Ben Cansun Sarıyıldız denen örgüt imamının düzenlediği hiçbir toplantıya katılmadım. Zamanında toplantıların çoğunun düzenleyicisi Feridun Kahraman bile benim toplantılara gittiğimi söylememiştir. Vali olduğum için yerel mahkemede değil, Yargıtay 4. Ceza Dairesinde yargılanmam gerekiyordu, bu durum bozma sebebidir. 8. Ağır Ceza Mahkemesinde eksiklik ve hata dolu yargılama sonucu aldığım hüküm hukuka uymuyor, yanlışlığın mahkemenizce düzeltileceğine inancım tamdır. Mahkumiyet kararının bozulmasını, kalp yetmezliği, prostat, hepatit B, mide, dizlerde sıvı eksikliği gibi rahatsızlıklarım için MR ve tomografi çekilmem, 99 yaşındaki yatalak annemi ziyaret edebilmem için kelepçeli adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum."

Harput'a savunmasının ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından adli kontrol şartını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeden gerekli tedbirlerin uygulanması talebi sorulunca, "Mahkeme salonundayken ve hastaneye gittiğim bazı zamanlarda verici kaybı yaşanıyor, arıyorlar 'İhlal ettin' diyorlar. Konu irtibat eksikliğinden olabilir. Herhangi bir ihlalim yoktur." diye konuştu.

Heyet, diğer sanıkların da dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.



İlk derece mahkemesindeki kararlar



Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Aralık 2018'de yapılan karar duruşmasında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 60 sanıktan 37'sine 1,5 yıl ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.



7 sanığın ev hapislerinin devamına karar veren heyet, eski Vali Harput'un da aralarında bulunduğu ev hapsinde tutulan diğer sanıklar hakkında yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbiri uygulamıştı.



Sanıklardan 10'unun beraat ettiği duruşmada ayrıca 3 sanığın ceza almasına yer olmadığına karar verilmiş, diğerlerinin dosyası ayrılmıştı.

Bu kararlara Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile taraf avukatları itiraz etmişti.

Kaynak: AA