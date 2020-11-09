Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales sürgündeki bir yılın ardından ülkesine döndü
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Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales sürgündeki bir yılın ardından ülkesine döndü

09.11.2020 19:10 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:26
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales sürgündeki bir yılın ardından ülkesine döndü

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Ayma, sürgünde geçirdiği bir yılın ardından Bolivya'ya geri döndü.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Ayma, sürgünde geçirdiği bir yılın ardından Bolivya'ya geri döndü.

Bolivya'da 2019 Kasım ayında yapılan darbe sonrası eski Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'ya kaçmış, ardından Arjantin'e geçerek siyasi mülteci olmuştu. Bolivya Adalet Bakanlığı, Morales hakkında isyana teşvik ve terörizm suçlamalarını yöneltmiş, hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Morales hakkındaki isyana teşvik ve terörizm suçlamalarının düşürüldüğü ve tutuklama emrinin iptal edildiği duyurulmuştu.

Morales, sürgünde geçirdiği 1 yılın ardından hakkındaki suçlamaların düşürülmesi ile Bolivya'ya geri döndü. Morales, sınır köprüsüne varmadan birkaç dakika önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hayatımın önemli bir günü. Çok sevdiğim memleketime dönmek beni sevince boğuyor" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Luis Arce Catacora dün yemin ederek resmen göreve başlarken, aynı saatlerde Morales Bolivya'ya dönmek için Arjantin'in Jujuy kentine geçti. Morales'e eski Başkan Yardımcısı lvaro Garcia Linera ve Bolivya'nın eski BM Büyükelçisi Sacha Llorenti eşlik etti. Eski Devlet Başkanı, Bolivya-Arjantin sınırında bulunan Quiaca'daki sınır köprüsünden Bolivya'ya giriş yaptı. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernndez, bir süre siyasi mülteci olarak ağırladığı Morales'i kucaklayarak ülkesine yolcu etti. Yüzlerce Aymara yerlisi ve sendika lideri saatlerce Morales'in ülkeye giriş yapmasını beklerken, pek çok kişi ise Morales'i karşılamak için Villazn kentinde toplandı. Yüzlerce kişinin Morales'in son durağı olan Chimoré'ye yapacağı yolculuğa eşlik etmesi beklenirken, Oruro ve Cochabamba şehirlerinde de hazırlıklar yapıldı.

(Serkan Bayar/İHA)

Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales sürgündeki bir yılın ardından ülkesine döndü
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales sürgündeki bir yılın ardından ülkesine döndü
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales sürgündeki bir yılın ardından ülkesine döndü
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales sürgündeki bir yılın ardından ülkesine döndü
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales sürgündeki bir yılın ardından ülkesine döndü
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales sürgündeki bir yılın ardından ülkesine döndü
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales sürgündeki bir yılın ardından ülkesine döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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