Eski Belediye Başkanı vefat etti
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Eski Belediye Başkanı vefat etti

Eski Belediye Başkanı vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da 1994-1999 yılları arasında Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve mütevazi kimliğiyle tanınan Onur Göksu (78), hayatını kaybetti.

Bursa'da 1994-1999 yılları arasında Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve mütevazi kimliğiyle tanınan Onur Göksu (78), hayatını kaybetti.

Bir süredir Bursa'da tedavi gören Göksu, evdeki istirahatinin ardından bir ay önce Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada normal serviste tedavi gören Onur Göksu, sağlık durumundaki ciddiyet sebebiyle bir hafta sonra yoğun bakım ünitesine alındı. 20 gündür yoğun bakımda tedavi gören Onur Göksu, bugün vefat etti.

1994 seçimlerinde DYP'den Mustafakemalpaşa'nın 43. Belediye Başkanı olarak seçilen Onur Göksu'nun cenazesi, yarın Şeyhmüftü Camii'nde kılınacak namazın ardından Lalaşahin Mezarlığı'na defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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